Turnarts die kampioene Simone Biles misbruikte veroordeeld tot 175 jaar

Brief van ontsnapte gangster: 'Ja, wij overleefden de uitbraak uit Alcatraz'

18:27 Ontsnappen van gevangeniseiland Alcatraz werd vorige eeuw onmogelijk geacht. Wie al uit de gevangenisburcht wist te breken, kreeg de baai van San Francisco voor de kiezen. Door zijn sterke stroming een onneembare horde, zo was het idee. Toch slaagden in 1962 mogelijk drie gevangenen erin te ontkomen aan 'The Rock’ en zorgden zo voor een van Amerika’s grootste mysteries.