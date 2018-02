Twaalfjarig meisje verdacht van schietpartij op school VS

De schietpartij was op de Sal Castro Middle School, een school met klassen in de leeftijd tot ongeveer veertien jaar. De agenten hebben een vuurwapen gevonden en in beslag genomen.

Een 15-jarige jongen was door een kogel in zijn hoofd geraakt, maar volgens de artsen in een ziekenhuis in Los Angeles is hij buiten levensgevaar. Een 12-jarig meisje werd in haar pols geraakt. Ook zij is buiten levensgevaar, maar is wel opgenomen in het ziekenhuis.