Twee aanslagen in Kaboel: meerdere Amerikaanse militairen gedood

Volledig scherm Eerste beelden uit Afghanistan van gewonden van de aanslag die zouden arriveren in een ziekenhuis in Kaboel. © Asvaka News via Reuters Onder de doden zouden ook taliban-strijders zijn die belast waren met de veiligheid rond het vliegveld. Ook zijn meerdere Amerikaanse militairen om het leven gekomen, bevestigt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Volgens de zender Fox News gaat het om zeker tien mariniers. Een Pentagon-woordvoerder spreekt over meerdere gewonde Amerikanen. Daarnaast is ook een aantal Afghanen het slachtoffer geworden van deze ‘gruwelijke aanval’, aldus de zegsman.



Media spreken over de eerste Amerikaanse doden in Afghanistan sinds de machtsovername door de radicaalislamitische taliban eerder deze maand. Het zouden zelfs de eerste Amerikaanse gesneuvelden in ruim anderhalf jaar zijn in het land. De aanslag bij het vliegveld van Kaboel komt enkele dagen voor de eerder dit jaar door president Joe Biden aangekondigde terugtrekking, die op 31 augustus moet zijn afgerond.



De Nederlandse militairen en het aanwezige ambassadepersoneel zijn ‘voor zover nu bekend’ ongedeerd na de explosie bij het vliegveld van Kaboel. Dat meldt een Defensiewoordvoerder. Hij weet niet of dat ook geldt voor Nederlanders en Afghanen die nog wachten op evacuatie door Nederland. ,,Daar heb ik op dit moment geen zicht op.”

Opgeblazen

Zeker één terrorist zou zich bij een ingang hebben opgeblazen. Sommige lokale waarnemers melden op sociale media dat er mogelijk drie zelfmoordterroristen waren. Er zijn beelden verspreid van doden en gewonden. Om de mensen die waren samengedromd bij de toegang tot het vliegveld te verspreiden hebben Amerikaanse militairen die het vliegveld in handen hebben, traangas afgevuurd nadat er een explosie was geweest.

Bloedbad

De taliban hebben sinds elf dagen vrijwel het hele land in handen en zeggen niet te weten wie achter de aanslag met twee explosies zit. Ze veroordelen die en stellen dat de aanwezigheid van buitenlandse troepen een belangrijke reden voor deze terreur is. Ze zeggen dat zodra die weg zijn, en zij zelf de orde hebben hersteld, er geen aanslagen meer zullen zijn.

De terreuraanslag is vermoedelijk gepleegd door terroristen van een kleine terreurbeweging uit het oosten van het land met wortels in het aangrenzende Pakistan: Islamitische Staat-Khorasan (IS-K), het Afghaanse filiaal van de beruchte terreurorganisatie die zeven jaar geleden nog een kalifaat bestuurde in delen van Syrië en Irak. De IS-K is ook met de taliban in gevecht geraakt en is onder meer berucht door bloedige aanslagen op de sjiitische minderheid, de Hazara.

‘Gruwelijke terroristische aanslag’

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over de aanslagen. Volgens verschillende berichten zou er rond het vliegveld ook zijn geschoten. Een Afghaanse getuige, Adam Kahn, bevestigde een explosie midden in een groep mensen die wachtte op evacuatie. President Biden had op dat moment juist een ontmoeting met veiligheidsfunctionarissen over de situatie in Afghanistan, waar de Verenigde Staten in de laatste fase zitten om er hun twintigjarige oorlog te beëindigen. Verschillende landen, onder andere Duitsland en Groot-Brittannië, melden nu dat hun eigen soldaten ongedeerd zijn.



Navo-chef Jens Stoltenberg heeft de dubbele zelfmoordaanslagen veroordeeld als een ‘gruwelijke terroristische aanslag’. De aanslag vlakbij de luchthaven van Kaboel mag de evacuaties van mensen uit Afghanistan niet blokkeren, zegt hij. ,,Onze prioriteit blijft om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.”

De voorzitter van de raad van Europese regeringsleiders Charles Michel zei erg bezorgd te zijn over de explosies en zei ook dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en hun nabestaanden. Hij beklemtoonde dat het belangrijk blijft een veilige doorgang naar de luchthaven te garanderen.

Imminente dreiging

Volledig scherm © AP Evacuatievluchten zijn blijven opstijgen vanaf de luchthaven. Nederland heeft geen evacués meer. Het laatste Nederlandse vliegtuig met diplomaten is vanavond uit de Afghaanse hoofdstad vertrokken.



De dreiging van een aanslag op de wachtenden bij het vliegveld van Kaboel werd gisteren al ‘zeer geloofwaardig’ en ‘imminent’ genoemd. Ook een woordvoerder van de taliban zei tegen CNN dat er meldingen waren over een op handen zijnde aanslag door ‘kwaadwillenden’.



De waarschuwing was ‘op militair niveau’ uitgewisseld met verschillende landen, waaronder ook Nederland. De boodschap was dat het gevaar van een zelfmoordaanslag binnen die massa van mensen bij elkaar sterk is toegenomen. Volgens Amerikaanse bronnen zou dat te maken hebben met de recente ontsnapping van enige honderden IS-K-extremisten uit twee gevangenissen in de buurt van Kaboel.



Het zou niet de eerste aanslag zijn van IS-K. Alleen al dit jaar heeft de organisatie 77 aanslagen opgeëist in Afghanistan waarbij honderden doden vielen. In 2020 waren er 21 aanslagen.



