Twee agenten roepen ‘Sieg Heil’ terwijl ze Duitse synagoge bewaken en worden geschorst

Op de mobiele telefoon van een van de twee agenten is bovendien verdacht beeldmateriaal gevonden, meldt de Rheinische Post. Ook dat wordt door de Duitse justitie in het onderzoek meegenomen.



De kreet uit de Tweede Wereldoorlog zou donderdagavond door een collega zijn opgemerkt en gemeld bij de leiding. Volgens een woordvoerder van de politie in Aken kwam de verbale misstap door een technische fout op de politieradio terecht.



,,We verwachten van onze agenten dat ze actief opkomen voor de basiswaarden van onze grondwet", zegt de Akense politiebaas Dirk Weinspach. ,,Natuurlijk is het plegen van strafbare feiten, maar ook elke ongepaste omgang met gewelddadige, xenofobe, racistische, antisemitische en extreemrechtse inhoud daarmee onverenigbaar.”



De twee politieagenten zouden geïnspireerd zijn door de Amazon-serie Hunters, waarin Al Pacino aan het hoofd staat van een groep nazi-jagers. Vorige week leverde het Auschwitz-museum al kritiek op de serie, waarin fictieve wreedheden in concentratiekampen worden uitgebeeld. Zo komt er een schaakspel met gevangenen in voor, waarbij iemand wordt gedood als er een stuk wordt geslagen.