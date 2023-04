Twee Amerikaanse legerhelikopters gecrasht in Alaska: drie doden, één overlevende

Oorlogsgetuigen Zij maakten oorlog van dichtbij mee: ‘Je drukt op een knop omdat je een vliegtuig wilt neerhalen’

Oorlog is niet alleen herdenken. Voor menigeen in Nederland is het ook verwerken. De jonge programmamaker Arda Kaya (27) merkte het bij het maken van een korte serie reportages over mensen die de oorlog van dichtbij meemaakten.