Twee Australische reisbloggers in Iraanse cel na vliegen met drone

De Australische omroep ABC bericht dat de bloggers al zo'n tien weken vastzitten. Ze hadden naar verluidt zonder toestemming een drone laten vliegen. Gisteren werden de families van King en Firkin ingelicht over hun aanhouding. ,,Onze families hopen dat Mark en Jolie zo snel mogelijk weer veilig thuis zijn”, schreven hun naasten in een verklaring. De Australische autoriteiten maakten woensdag al bekend dat drie Australiërs vastzitten in Iran. De krant Times of London bericht dat de derde persoon een Brits-Australische vrouw is, maar dat is officieel nog niet bevestigd. Ze zou aan Cambridge hebben gestudeerd en als docente in Australië hebben gewerkt. Ook King zou zowel de Australische als de Britse nationaliteit hebben.

Uitwisseling gevangenen

The Times meldt dat King en Firkin worden vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Een van hen zou te horen hebben gekregen dat ze wordt vastgehouden met het oog op een uitwisseling van gevangenen. Of Iran het drietal heeft aangeklaagd en ook daadwerkelijk juridisch vervolgt, of dit in de komende tijd van plan is, is niet duidelijk.



Australië heeft eerder bekendgemaakt mee te doen aan een Amerikaanse missie om de scheepvaart te beschermen in de Golf van Hormuz, een belangrijke waterweg bij Iran. In het gebied zijn de afgelopen tijd meerdere incidenten met vrachtschepen geweest, zoals de inbeslagname van de Britse tanker Stena Impero door de Iraniërs.