‘Twee doden door bomaanslag op toeristenbus bij piramides Egypte’

'Zuinige' man blijkt heimelijk miljonair en laat fortuin na aan zieke kinderen

18:31 De Amerikaanse Alan Naiman stond bekend om zijn ongegeneerde zuinigheid, maar niemand had in de gaten dat de man ondertussen een gigantisch fortuin bij elkaar had gespaard. Hij schonk het bedrag van 11 miljoen dollar aan organisaties die zich inzetten voor kwetsbare kinderen.