Twee doden door lawine in Tirol

Saoedi-Ara­bië stuurt eerste vrouwelij­ke ambassa­deur naar VS

4:46 Saoedi-Arabië heeft voor het eerst een vrouw benoemd als ambassadeur in de Verenigde Staten. Dat heeft het koningshuis van Saoedi-Arabië zaterdag laten weten. Prinses Reema bint Bandar Al Saud is de opvolgster van Khalid bin Salman Al Saud. De zoon van koning Salman wordt onderminister van Defensie in Saoedi-Arabië.