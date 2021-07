Twee doden, drie vermisten en tientallen gewonden na explosie chemiepark Leverkusen

VIDEO/updateBij een zware explosie op een chemiepark in het Duitse Leverkusen, ten noorden van Keulen, zijn minstens twee doden gevallen. Zeker 31 mensen raakten volgens de politie gewond, vijf van hen zijn er ernstig aan toe. Drie andere werknemers worden nog vermist. De ontploffing vond plaats bij een afvalverwerkingsinstallatie. Het vuur was rond de middag geblust maar er is nog steeds sprake van een gevaarlijke situatie, deelde Chempark-hoofd Lars Friedrich aan het begin van de middag mee tijdens een persconferentie.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Hulpdiensten zijn nog aan het werk in het getroffen gebied. Wanneer dat klaar is, kan de politie beginnen aan een onderzoek naar de oorzaak.

De explosie, die in een straal van 15 kilometer te horen was, vond omstreeks 9.40 uur plaats in het tankopslagpark van afvalverwerkingscentrum Bürrig. Ooggetuigen spraken van “een felle lichtflits” gevolgd door “een oerknal". Daarna brak brand uit die gepaard ging met een zware rookontwikkeling. In de wijde omgeving was een dikke zwarte rookwolk van ruim 100 meter hoog zichtbaar. Inwoners van een aangrenzende woonwijk werden via waarschuwings-apps en sirenes gealarmeerd, moesten binnenblijven en ramen en deuren gesloten houden. Vanwege de rook sloot de politie straten in de omgeving tijdelijk af, waaronder de snelweg A1 tussen knooppunt Leverkusen en Keulen-Noord in beide richtingen.

De brandweer had het vuur iets na twaalven geblust. Daarna werd één dode gevonden. Het bleek een van vijf vermisten te zijn. In de namiddag werd het lichaam van een tweede vermiste gevonden. Maar liefst 31 medewerkers raakten gewond van wie vijf ernstig. Ze liggen op de intensive care. Twee van hen zijn met zware brandwonden overgebracht naar een ziekenhuis in Keulen. ,,Een van hen verkeert in levensgevaar’’, verklaarde Chempark-hoofd Lars Friedrich tijdens de persconferentie. Hij betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden en collega’s van de overledene alsook aan de familieleden van de gewonden en vermisten. Burgemeester Uwe Richrath van Leverkusen deed hetzelfde.

De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Of er giftige stoffen zijn vrijgekomen, kon Friedrich niet zeggen. ,,We weten nog niet precies wat er in die rook zat en kunnen giftige stoffen daarom niet uitsluiten. We vragen burgers zich te melden als ze verdachte neerslag vinden.” Dergelijke informatie kan dan worden meegenomen in de evaluatie. Het kan volgens hem nog enkele dagen duren voordat betrouwbare resultaten van de milieuanalyses beschikbaar zijn.

Gevaarlijke situatie

De waarschuwing voor een ‘gevaarlijke situatie’ is derhalve nog niet ingetrokken. Hoe lang ze van kracht blijft, is nog onduidelijk. Plaatsvervangend hoofd van de brandweer Leverkusen Hermann Greven gaat uit van “enkele uren” en riep omwonenden van het terrein op binnen te blijven. Bewoners in de nabijgelegen wijken Bürrig en Opladen mogen voorlopig geen groente of fruit uit de tuin eten. Hen is ook gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. OV-reizigers kregen het verzoek geen raampjes te openen.

Het blussen van de brand was volgens Greven uiterst lastig omdat het vuur woedde in de buurt van een hoofdelektriciteitsleiding. Die moest eerst worden uitgeschakeld omwille van de veiligheid van de hulpdiensten. ,,Uit voorzorg is de stroom voor het hele terrein afgesloten en werden alle medewerkers naar huis gestuurd.’’ het bluswater is opgevangen om te kunnen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van giftige stoffen.

Gechloreerd oplosmiddel

Op het chemiepark in Leverkusen, verspreid over drie locaties, zijn zo'n 70 bedrijven gevestigd waaronder Covestro, Bayer, Lanxess en Arlanxeo. In totaal werken er zo'n 48.000 mensen. Het productieafval van de bedrijven werd ingezameld, tijdelijk opgeslagen in drie tanks en daarna verwerkt in de verbrandingsinstallatie. De tanks, met elk een laadvermogen van zo'n 300 kubieke meter, waren gevuld met een organisch oplosmiddel. Hoeveel is nog niet bekend. Alle drie tanks gingen in vlammen op. Volgens de WDR kon de brandweer voorkomen dat een vierde tank gevuld met “zeer brandbare inhoud” ook ten prooi viel aan de vlammen.

Het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenhulp (BBK) classificeerde de explosie in waarschuwingsniveau ‘extreem gevaar’. Na metingen van de lucht in het gebied ten noorden van Keulen concludeerde de brandweer rond de middag dat de bevolking daar geen gevaar meer liep.

