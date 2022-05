Twee doden en achttien gewonden na explosie in chique wijk Madrid

VN-topman wil snelle heropbouw Oekraïne, landen halen 6,5 miljard dollar op

Iedereen moet Oekraïne helpen om zo snel mogelijk steden weer op te bouwen en te investeren in huisvesting, ook op langere termijn, zodat vluchtelingen die dat willen terug kunnen. Dat zei VN-vluchtelingencommissaris Filippo Grandi vandaag op een donorconferentie in Warschau, waar 6,5 miljard dollar (ruim 6 miljard euro) is opgehaald voor Oekraïne.

