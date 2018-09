Twee groepen claimen regering te kunnen vormen in Irak

UPDATEBijna vier maanden na de parlementsverkiezingen in Irak zeggen twee grote coalities erin geslaagd te zijn een meerderheid te vinden in het parlement. Daarmee lijkt een nieuwe regering in de maak, al is nog onduidelijk van welke signatuur.

Eerst maakten de winnaar van de verkiezingen op 12 mei, de sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr, en demissionair minister-president Haidar al-Abadi bekend samen met veertien andere lijsten een meerderheid in het parlement te vormen. Daarmee zouden zij het recht hebben om de toekomstige minister-president en de nieuwe regering te benoemen.

Al-Sadrs lijst Sairoon behaalde bij de verkiezingen in mei de meeste zetels in het parlement. Al-Abadi kwam op de derde plaats. Vanwege onenigheid over onregelmatigheden en fraude was een hertelling van de stemmen noodzakelijk. Daardoor werd de bekendmaking van het eindresultaat maanden vertraagd.

Hun voorgenomen regeringsblok van zestien partijen beschikt over 177 van de 329 zetels in het Iraakse parlement, dat maandag voor het eerst bijeen moet komen in de hoofdstad Bagdad. Dan wordt een voorzitter gekozen en een begin gemaakt het het formeren van een regering.

Tot de coalitie behoren ook de partijen van vice-president Ayad Allawi, de sjiitische geestelijke Ammar al-Hakim, diverse soennitische parlementariërs en minderheden zoals Turkmenen, jezidi, mandaeërs en christenen.

Rivaliserende coalitie

Zondagavond laat antwoordden de sjiitische militieleider Hadi al-Ameri en oud-premier Nuri al-Maliki met de mededeling ook een coalitie te hebben gevormd, die bovendien de grootste zou zijn nadat volgens hen enkele leden van de coalitie van Sadr en Abadi zouden zijn overgestapt. De lijst van Ameri kreeg bij de verkiezingen 48 zetels, kort achter winnaar Sadr. Maliki's partij werd de vijfde in het land met 25 zetels. Ameri en Maliki zijn de twee grootste bondgenoten van Iran.

In geen van de coalities zitten Koerdische groeperingen. Sinds Saddam Hoessein werd verdreven na de Amerikaanse invasie in 2003, werd de macht in Irak altijd verdeeld tussen de drie grootste etnische groeperingen: sjiiten, soennieten en koerden.

Wederopbouw

De voornaamste opdracht van de nieuwe regering is de wederopbouw van het door gebrekkige basisvoorzieningen, armoede en werkloosheid geteisterde land na de driejarige oorlog tegen Islamitische Staat (IS). Ook zal een balans moeten worden gevonden in het onderhouden van de relaties met de twee aartsrivalen Iran en de Verenigde Staten.