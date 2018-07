Twee 'IS-Beatles uitgeleverd aan VS'

De Britse regering wil meewerken aan hun uitlevering en eist vooraf geen garantie dat de mannen niet de doodstraf kunnen krijgen. Het laatste is een uitzonderlijke besluit. Het is voor het eerst dat Londen geen garantie verbindt aan uitlevering van Britse staatsburgers aan de Verenigde Staten.

Het besluit wordt gemeld door de Britse krant The Daily Telegraph, die inzage heeft gehad in regeringsdocumenten waarin de kwestie uit de doeken wordt gedaan. De zaak is omstreden omdat ook Groot-Brittannië eigenlijk niet goed weet wat het aanmoet met jihadisten die namens de terreurgroep Islamitische Staat (IS) misdaden hebben begaan in Irak en Syrië en die nu - na de nederlaag van IS - zijn opgepakt in die landen.

‘The Beatles’ was de bijnaam van vier Engels pratende mannen die berucht werden door vele wreedheden. De groep zat ook achter de wereldschokkende, op video vastgelegde, onthoofdingen van de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff, de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig en de Britse hulpverleners David Haines en Alan Henning. Meer dan twintig westerlingen zouden door ‘The Beatles’ zijn gegijzeld en gemarteld. Ook een onbekend aantal Iraakse en Syrische krijgsgevangenen zou door hen zijn vermoord.

Volledig scherm Alex Kotey (links) en Shaffee El-Sheikh. © REUTERS

Gijzelaars identificeerden de vier moordende en gemaskerde Britten door hun herkenbare accent. Ze gaven elk van hen karaktereigenschappen die werden toegeschreven aan de Beatles. Van de groep was Mohammed Emwazi de leider. Hij werd bekend als ‘Jihadi John’ en stond het hoogst op de zwarte lijst van de special forces in Irak. In 2015 werd de in Koeweit geboren Brit geëlimineerd door een Amerikaanse drone.

De tweede man, Aisne Davis, die in Engeland al een strafblad had wegens drugshandel en vuurwapenbezit, werd vorig jaar in Turkije opgepakt en veroordeeld tot 7,5 jaar gevangenisstraf. De twee resterende Beatles, Alex Kotey (32) en twintiger Shaffee El-Sheikh, waren voortvluchtig maar werden begin dit jaar opgepakt door prowesterse milities toen ze probeerden het gebied van het kortstondige IS-kalifaat te verlaten. Beiden hebben de Britse nationaliteit. Mogelijk is ze die inmiddels afgenomen door de Britse regering.

Onopvallend

Alle vier de Beatles waren lang onopvallende jongemannen in Londen. Ze radicaliseerden onder de invloed van extreme moslimpredikers. Ze kenden elkaar van een voetbalteam.

Shaffee El-Sheikh kwam in de jaren 90 naar Groot-Brittannië. Zijn ouders waren de oorlog in Soedan ontvlucht. Hij was mecanicien. Volgens vrienden zou hij zijn geradicaliseerd omdat de Ethiopische moslima met wie hij in Canada trouwde niet naar het Verenigd Koninkrijk mocht komen. Via een radicale imam zou hij naar Irak zijn gereisd om zich aan te sluiten bij IS.

Ook de vierde man, Alex Kotey, riskeert de doodstraf in de Verenigde Staten. Hij is de zoon van een Grieks-Cypriotische moeder en een Ghanese vader. Volgens zijn vrienden bekeerde hij zich tot de islam om met een moslima te trouwen. Ze hebben twee kinderen. Kotey leerde Mohammed Emwazi kennen in een moskee in Ladbroke Grove , een wijk in het westen van Londen.

Volledig scherm Shirley Sotloff vraagt in een videoboodschap aan IS haar zoon Steven vrij te laten. © EPA

In de stukken die door The Daily Telegraph zijn ingezien zou ook staan dat de Britse regering geen protest zou aantekenen wanneer beide mannen zonder proces worden opgesloten in de Amerikaanse gevangenis Guantanamo.

De moeder van James Foley zei op de Britse radio dat ze tegen de doodstraf voor de beide ‘Beatles’ zou zijn. ,,Het zou ze tot martelaars maken in hun verknipte ideologie. Ik wil dat ze verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden door een veroordeling en dat ze de rest van hun leven in de gevangenis zitten.”