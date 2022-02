Twee jaar cel voor agente die zwarte jongen doodschoot, ouders boos: ‘Daunte opnieuw vermoord’

VIDEO Spaanse stad in shock: zoon (15) brengt familie om en blijft dagenlang videogames spelen

In de Zuid-Spaanse stad Elche is een rouw van drie dagen afgekondigd nadat een 15-jarige jongen zijn vader, moeder en broertje had doodgeschoten in hun eigen huis. Dat gebeurde na een ruzie over slechte schoolresultaten, schrijven verschillende Spaanse media. ,,We zijn allemaal diep geschokt, de hele stad is verbijsterd.’’

14 februari