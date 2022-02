Twee jonge skiërs uit Nederland gestorven door lawine in Frankrijk

Een jaar Joe Biden: populari­teit op dieptepunt

De populariteit van de Amerikaanse president Joe Biden in de Verenigde Staten heeft donderdag een nieuw dieptepunt bereikt. Nog maar 41 procent van de ondervraagden keurt het beleid van hun president goed, een daling van 4 procentpunten ten opzichte van een week eerder. Het is de laagste populariteit voor Biden in de wekelijkse nationale peiling sinds zijn aantreden begin vorig jaar.

