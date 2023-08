Twee kinderen onder gevonden lichamen bij Griekse bosbranden

Met video Oud-pre­mier Thaksin na 15 jaar balling­schap terug in Thailand

De oud-premier van Thailand, Thaksin Shinawatra, is dinsdag na vijftien jaar teruggekeerd naar het land. De 74-jarige werd volgens buitenlandse media op het vliegveld van Bangkok opgewacht door honderden aanhangers. Hij is kort daarna vastgezet vanwege eerdere veroordelingen tot acht jaar gevangenisstraf, al is nog onduidelijk of hij die daadwerkelijk zal uitzitten.