Twee matrozen van Amerikaanse marine opgepakt vanwege spionage voor China

Japanner die verkleed als ‘Joker’ treinreizi­gers met mes aanviel, krijgt 23 jaar cel

Een 26-jarige man die verkleed als stripfiguur de Joker uit de serie Batman in Tokio in 2021 in een trein een man neerstak en een brand wilde stichten, is veroordeeld tot 23 jaar cel. De man terroriseerde in zijn kostuum treinreizigers op halloweenavond.