Twee meisjes (10 en 12) overleden bij Waalse woningbrand, wietplantage ouders oorzaak

Oorlog Oekraïne LIVE | ‘Rusland bestookt staalfa­briek Marioepol met fosforbom­men na Oekraïense ESC-zege’

Rusland heeft zondag fosforbommen gegooid op de staalfabriek in Marioepol. Dat meldt de adviseur van de burgemeester op Telegram. De aanval op het laatste verzetsbolwerk in de zuidelijke havenstad zou een reactie zijn op de overwinning van Oekraïne op het Eurovisiesongfestival, waarvan Rusland uitgesloten was vanwege de oorlog. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

13:18