Twee Nederlanders overleden bij frontale botsing in Zuid-Frankrijk, vijf gewonden

Hun voertuig botste op de D999 in La Bastide-Pradines (ten noordwesten van Montpellier) frontaal op een andere auto. Daarin zaten twee vrouwen (42 en 40 jaar) en twee kinderen (8 en 10 jaar oud). Zij liepen allen verwondingen op.

Het 10-jarige kind is ernstig gewond per helikopter naar het ziekenhuis in Montpellier vervoerd, melden Franse media. De overige passagiers konden in het nabije ziekenhuis in Millau worden behandeld.

Lokale media melden dat het gaat om twee Nederlandse vrouwen die overleden zijn. De 54-jarige zwaargewonde bestuurder werd naar het ziekenhuis van Saint-Affrique gebracht.

Noodoproep

De hulpdiensten ontvingen rond 16.20 uur een noodoproep over de frontale botsing en gingen er massaal op af. Op foto's in lokale media is te zien hoe een stuk of vijf brandweervoertuigen bij de auto's (een blauwe en een witte) staan, die bij de botsing betrokken zijn. Ook agenten en medisch personeel zijn aanwezig. Van het witte voertuig zijn deur, dak en achterdeur verwijderd. Brandweerlieden staan klaar met brancards.

De botsing lijkt plaats te hebben gevonden op een plek waar een inhaalstrook op een van de weghelften eindigt en die weghelft dus weer terug wordt gebracht van twee banen naar één baan.

De politie is een onderzoek gestart en zoekt naar getuigen van het ongeval, zo valt af te leiden uit een politiebericht van gistermiddag. ‘De politie is op zoek naar iemand die de onderzoekers kan informeren over de omstandigheden van dit ongeval. U kunt contact opnemen met de brigade van de gendarmerie Saint-Affrique.’

28-jarige Nederlander

De frontale botsing was gisteren niet het enige noodlottige ongeluk op Franse wegen waarbij een Nederlander was betrokken. Eerder op donderdag, in de nacht, raakte een 28-jarige Nederlander van de weg op de A84 nabij de gemeenten Le Parc en Braffais in Normandië. Zo melden lokale media.

De brandweer arriveerde rond 3.19 uur op de plek van het eenzijdige ongeval. De auto van de Nederlander werd op twintig meter van de snelweg in een veld teruggevonden. De bestuurder zat vast in het rijtuig en ademde niet meer. Reanimatie mocht niet meer baten.

Brandweermannen zochten in het veld ook nog met een warmtebeeldcamera naar andere mensen. Die werden niet aangetroffen.