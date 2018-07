Twee Nederlanders zwaargewond na ongeluk met touringcar in België

Update / videoTwee Nederlanders zijn vannacht zwaargewond geraakt bij een busongeluk op de E40 ter hoogte van Aalter in Oost-Vlaanderen. Een Nederlandse buschauffeur klapte met zijn bus van Ouibus, een Franse busmaatschappij, frontaal op betonnen pijlers. De ravage is enorm. Er vielen vier zwaargewonden en 14 lichtgewonden.

Bij het ongeluk raakten twee Nederlandse vrouwen zwaargewond. Ze moeten beiden voorlopig in het ziekenhuis blijven. De ene vrouw liep een hersenschudding op, terwijl de ander kampt met ingedeukte ruggenwervels. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. De twee andere zwaargewonden komen uit Wales en Engeland. Een vrouw uit Wales liep zeer zware botbreuken op en moet worden geopereerd.

In de bus zaten twintig passagiers en een chauffeur. Achttien van hen raakten gewond, onder wie de Nederlandse chauffeur. Hij had geen alcohol gedronken, zegt de woordvoerder. Hij mag het ziekenhuis in de middag verlaten.

Nederlanders

Alle gewonden zijn volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag naar ziekenhuizen overgebracht. Onder hen zijn minstens zes Nederlanders, van wie er twee in het ziekenhuis worden behandeld aan hun verwondingen. Het Belgische Openbaar Ministerie zegt dat er in totaal acht Nederlanders in de bus zaten. De gemeente Aalter laat weten dat er ook nog vijf buitenlandse inzittenden waren die in Nederland wonen.

Door het ongeval raakten twee inzittenden bekneld in de bus. Zij zijn uiteindelijk bevrijd door de brandweer. De voornaamste verwondingen van de reizigers zijn kneuzingen, snij- en schaafwonden. Alle passagiers worden medisch gecontroleerd en verzameld in een lokale sporthal in Aalter. De gewonden zijn overgebracht naar vier verschillende ziekenhuizen in de omgeving.

Frontale botsing

De chauffeur reed iets voor 02.30 uur vannacht frontaal in op betonnen pijlers die er staan vanwege wegwerkzaamheden op de E40. De federale politie vermoedt dat de chauffeur deze niet opgemerkt heeft. ,,Volgens de verklaring van de bestuurder waren zijn rij- en rusttijden in orde”, zegt Geert Allemeersch van de Federale Politie. ,,De Nederlandse chauffeur voelde zich goed voor het ongeval. Toen hij ineens de werken opmerkte was het te laat.”

De bus is van het Nederlandse bedrijf Oostenrijk in Diemen, bevestigt een woordvoerder van dit bedrijf. Dat bedrijf voert in opdracht van het Franse Ouibus een lijndienst op Londen uit. Het voertuig vertrok dinsdag om 22.00 uur vanuit Amsterdam en zou woensdag rond 07.00 uur aankomen in Londen.

Het wrak is inmiddels weggetakeld en de E40 is sinds 06.30 uur vanochtend weer gedeeltelijk open.

Volledig scherm . © Jeffrey Dujardin