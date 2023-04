Twee tieners opgepakt voor dodelijke schietpartij tijdens ‘sweet sixteen’ in Alabama

Vier zwaargewon­den bij steekpar­tij in sport­school Duisburg: zeker een verdachte op de vlucht

In een sportschool in Duisburg zijn naar verluidt willekeurig bezoekers neergestoken met grote messen, melden Duitse media. Volgens de politie zijn zeker vier mannen zwaargewond geraakt, van wie er drie in levensgevaar verkeren.