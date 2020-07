Tweede golf? Het coronavirus heeft nog niet eens een inzinking gehad

Agent (33) die smekende omstanders George Floyd negeerde is op borgtocht vrij

9:52 Een van de voormalige politieagenten die betrokken was bij de gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis, is op borgtocht vrijgekomen. Het gaat om medeverdachte Tou Thao (33). Hij is de derde verdachte die in afwachting van zijn proces is vrijgelaten uit de gevangenis. Alleen hoofdverdachte Derek Chauvin zit nog achter slot en grendel.