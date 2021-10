Tweede Kamer ontstemd over uitzetting ambassadeurs: ‘Dictator Erdogan laat weer eens zijn ware gezicht zien’

In de Tweede Kamer wordt boos gereageerd. ‘Dictator Erdogan laat weer eens zijn ware gezicht zien!’, tweet VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. ‘Tien ambassadeurs het land uitzetten, wat een belachelijke daad en zinloze escalatie! De 10 landen moeten één front blijven vormen, dan zal Erdogan hier snel op terugkomen.’



Coalitiepartner D66 is ook niet gediend van de actie. ,,Een volstrekt misplaatste en overtrokken stap van Turkije’’, aldus Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. ,,Terecht heeft Nederland erop gewezen dat het Europees Hof van de Mensenrechten al had geoordeeld dat Kavala vrijlating verdiende. De Nederlandse ambassadeur uitzetten, omdat die handelde in lijn met de uitspraak van dat Hof, is absurd.’’



Agnes Mulder (CDA) spreekt van ‘totaal onaanvaardbare daad’ die niet mag worden geaccepteerd. De Turkse president is ‘de kluts kwijt en lijkt een sultan richting seniliteit’, twitterde Derk Jan Eppink (JA21). ,,Mensen opsluiten omdat ze protesteren en bij kritiek daarover ambassadeurs uitzetten. Het past allemaal in de verwerpelijke werkwijze van Erdogan’’, vindt Jasper van Dijk van de SP.



GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee noemt het een ‘bizar besluit’ van Erdogan. ‘Elementaire mensenrechten & eerlijke rechtsgang met voeten treden en dan ontploffen als 10 ambassadeurs je daar op aanspreken?’ Gepaste reactie is nodig.’ Kati Piri (PvdA) houdt het kort maar niet te misverstaan: ‘#FreeOsmanKavala’, tweet ze.



Nederland heeft ‘kennisgenomen’ van de uitspraken van Erdogan, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. ,,Momenteel hebben wij geen officiële bevestiging dat Turkije de Nederlandse ambassadeur zal uitzetten. We zijn in afwachting van communicatie van het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken over deze kwestie.”