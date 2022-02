Tweede lichaam op brandende veerboot bij Corfu ontdekt

Poetin kondigt 'vredesmis­sie' aan in afvallige regio's Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin heeft aangekondigd dat er een militaire ‘vredesmissie’ komt in de twee afvallige regio’s in Oost-Oekraïne. Het gaat om de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk, die Poetin eerder als onafhankelijk had erkend.

