Tweede minister stapt op na chloroquine-ultimatum van president Brazilië

Voor de tweede keer in amper een maand is in Brazilië een minister van Gezondheid gesneuveld na onenigheid met president Bolsonaro over de aanpak van de coronacrisis. Minister Nelson Teich heeft vanochtend zijn ontslag ingediend, zo maakte zijn departement bekend.

De speelruimte voor Teich was minimaal geworden nadat Bolsonaro hem had opgedragen nog deze week het omstreden medicijn chloroquine vrij te geven voor de behandeling van coronapatiënten met lichte klachten. Het huidige Braziliaanse protocol schrijft het middel alleen voor bij de behandeling van ernstige gevallen.

Voorstander

Bolsonaro is sinds het begin van de corona-uitbraak in Brazilië groot voorstander van chloroquine. Hij heeft het diverse malen aangeprezen in zijn livevideo’s op Facebook en gaf in een vroeg stadium de militaire productiecentra opdracht de productie fors te verhogen.

De president wil nu het behandelingsprotocol veranderen, maar Teich was het daar niet mee eens. ,,Zolang er geen wetenschappelijk bewijs is dat het middel ook in een eerder stadium van de ziekte effect heeft, kan ik het niet voor alle patiënten voorschrijven”, aldus Teich, die recent via zijn twitteraccount ook waarschuwde voor mogelijke schadelijke bijwerkingen van het medicijn.

Decreet

Maandag was Teich ernstig in verlegenheid gebracht toen verslaggevers hem tijdens een persconferentie meldden dat Bolsonaro een decreet had uitgevaardigd waarin stond dat sportscholen, kappers en schoonheidssalons weer open konden. De minister was daarover niet geraadpleegd. Terwijl de president zoveel mogelijk Brazilianen weer aan het werk wil hebben en een eind wil aan de social distancing-maatregelen, bleef Teich voorzichtig. ,,Zolang de besmettingen en aantallen doden fors stijgen, kun je niet denken aan het loslaten van de maatregelen”, vond hij.

Teich was pas sinds 17 april in functie, als opvolger van de ontslagen Luiz Henrique Mandetta. Ook hij was een groot voorstander van het gesloten houden van winkels, scholen en bedrijven en riep Brazilianen op om zoveel mogelijk binnen te blijven.