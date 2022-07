Tweede toeriste dood gevonden na haaienaanval in Egyptische zee

updateEnkele uren nadat vrijdag een Oostenrijkse toeriste (68) in de buurt van de Egyptische badplaats Hurghada om het leven kwam na een haaienaanval, is ook het lichaam ontdekt van een tweede toeriste die aan haar verwondingen is overleden. De 68-jarige vrouw was aan het zwemmen toen ze werd aangevallen, maar wist zich naar de kant te begeven.

Het tweede dodelijke slachtoffer blijkt een Roemeense vrouw van in de veertig. Haar lichaam werd aangetroffen binnen de 600 meter van waar het eerdere drama plaatsvond.

Dat was vrijdag bij de beschutte baai van Sahl Hasheesh, een kustplaats zo'n 20 kilometer ten zuiden van Hurghada. Op dat moment was er niemand anders in het water of in de directe omgeving. Het eerste slachtoffer verloor bij de aanval een arm en een been, meldde de Russische consulaat-generaal in de badplaats aan het Russische staatspersbureau RIA Novosti.

Russische vakantiegangers waren getuige van het incident, dat zich afspeelde voor het strand bij het Tropitel Sahl Hasheesh. Vanaf een steiger probeerden enkele mannen de vrouw te redden door haar een touw toe te werpen en zo uit het water te trekken. Anderen keken toe en iemand filmde zelfs. Op de beelden is te zien hoe de vrouw zich in roodgekleurd water in het met boeien afgebakende zwemgebied in veiligheid probeert te brengen met een van haar zwemvliezen. Uiteindelijk lukte het haar de wal te bereiken.

Het zwaargewonde slachtoffer, dat volgens omstanders een duikbril met snorkel droeg, werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis maar overleed in de ambulance. Pogingen haar te reanimeren waren tevergeefs, melden Oostenrijkse media. Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de vrouw bevestigd. Ze kwam uit de deelstaat Tirol. Volgens de Britse krant Daily Mail zou ze getrouwd zijn geweest met een Egyptenaar en in Hurghada hebben gewoond.

Volgens het Egyptische ministerie van Milieu is door de haaienaanval ook een tweede toeriste overleden. Het ministerie geeft volgens het Franse persagentschap AFP geen informatie over haar identiteit, maar het Britse Sky News meldt dat het slachtoffer een Roemeense vrouw is.

Makreelhaai

Volgens een lokale Egyptische expert gaat het om een kortvinmakreelhaai (Isurus oxyrhincus), een van de ruim 40 haaiensoorten die voorkomen in de Rode Zee. Deze soort, die niet vaak wordt gesignaleerd in ondiepe kustwateren, is met een snelheid van tot wel 72 kilometer per uur de snelste.

In de Rode Zee bij Egypte vonden de afgelopen honderd jaar in totaal 22 niet-uitgelokte haaienaanvallen plaats, blijkt uit gegevens van de internationale haaienaanval-databank (Isaf). Daarmee staat het land op de derde plaats van geregistreerde haaienaanvallen op het Afrikaanse continent. Koploper is de Republiek Zuid-Afrika met 259 aanvallen en het Franse overzeese departement en eiland Réunion staat op de tweede plaats met 47 haaienaanvallen. Het merendeel van de 12 dodelijke incidenten werd veroorzaakt door witpunthaaien (zes gevallen), gevolgd door de tijgerhaai (drie gevallen) en de kortvinmakreelhaai (twee gevallen).

Eerdere aanvallen

De Rode Zee is een populaire bestemming voor onder anderen snorkelaars en duikers. Dodelijke aanvallen van haaien komen zelden voor. In oktober 2020 werden een Oekraïense moeder, haar 12-jarige zoon en een gids slachtoffer tijdens het snorkelen in nationaal park Ras Mohammed bij de badplaats Sharm-el-Sheikh. De moeder raakte lichtgewond, haar zoon verloor zijn verscheurde hand, meldde het Oekraïense Staatsbureau voor Toerisme Ontwikkeling. Hun gids verloor volgens een Egyptische overheidsfunctionaris een been. Het Egyptische ministerie van Milieu zei dat een eerste onderzoek suggereerde dat de aanval het werk was van een twee meter lange oceanische witpunthaai.

In augustus 2018 stierf een Tsjechische toerist na een aanval van een haai. De 41-jarige man was op vakantie met zijn gezin in Marsa Alam. Op een gegeven moment besloot de man een duik in zee te nemen bij het hotel. De haai verscheen plotseling en de toerist probeerde tevergeefs naar de kant te zwemmen. Hij verdween en zijn menselijke resten spoelden later aan op een strand. In augustus 2017 raakte bij Marsa Alam een 20-jarige vrouw uit Oostenrijk gewond aan haar been door een haaienaanval tijdens het snorkelen.

In maart 2015 overleed een 52-jarige Duitser die met zijn vrouw aan het zwemmen was bij El Quseir (tussen Hurghada en Marsa Alam) nadat een haai zijn been bij de knie had afgescheurd. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht maar alle hulp kwam te laat. Het was volgens de autoriteiten de eerste fatale haaienaanval in de regio sinds 2010. In december dat jaar overleed een 70-jarige Duitse vrouw nadat ze was aangevallen door een haai tijdens het zwemmen bij de badplaats Sharm el-Sheikh, enkele dagen nadat meerdere duikers gewond waren geraakt door een reeks haaienaanvallen. Het lichaam van het slachtoffer spoelde later aan op het strand. Volgens overheidsfunctionarissen mistten haar rechterdij en rechterelleboog.

