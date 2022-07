Tweede verdachte uit Goes (23) gearresteerd voor verdrinking Hakim in Gent

Een tweede Nederlander is gearresteerd in verband met het in het water ‘jonassen’ van Hakim Mutyaba (53) in Gent. De man kwam niet meer boven water en verdronk. Eerder deze week werd er al een Nederlander opgepakt door de Belgische politie, waarna er een zoektocht begon naar de tweede verdachte. De 23-jarige man komt net als de eerder opgepakte verdachte van 25 uit het Zeeuwse Goes.