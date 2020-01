Tweehonderd Italiaanse autotunnels staan op punt van instorten

In de tunnels is soms amper verlichting aanwezig, water druipt van het plafond en de wanden brokkelen af. Vooral in tunnels die langer zijn dan 500 meter is er een grote kans op ongevallen. De veiligheidssystemen werken niet goed meer en ook de vluchtroutes zijn gebrekkig. Dat blijkt volgens de media uit documenten van het ministerie van Verkeer uit november. Deze documenten kwamen op straat te liggen na een voorval eind december in een Genuaanse tunnel, waar een groot gat in de weg zat. Automobilisten wisten het gat te ontwijken, waardoor niemand gewond raakte. Deze week is een tunnel tussen Turijn en Savona afgesloten vanwege vergelijkbare problemen.

‘Onvergeeflijk’

De toestand van de wegen is een heikel punt in Italië. In 2018 kwamen nog 43 mensen om het leven toen een brug in Genua instortte. De Italiaanse premier Guiseppe Conte noemde het instorten van de Morandi-brug in de krant La Repubblica het gevolg van ‘ernstige en onvergeeflijke nalatigheid’.



Aanleiding voor Conte was het onderzoek door het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport naar de ramp, waardoor ook honderden Italianen hun huizen moesten verlaten. ,,In het stadium van het onderzoek waar we nu zijn beland, kan ik zeggen dat het duidelijk is dat iemand fouten heeft gemaakt’’, zei Conte.