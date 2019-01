Tweehonderd vermisten na damdoorbraak in Brazilië

Update Shutdown Amerikaan­se overheid voorbij: Trump en congres sluiten tijdelijke deal

21:38 De shutdown in de Verenigde Staten is voorlopig voorbij. President Trump en het congres zijn in een tijdelijke deal overeengekomen zodat de 800.000 ambtenaren weer aan het werk kunnen, voor in ieder geval drie weken. Dat maakte hij zojuist bekend.