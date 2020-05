Twintig agenten gewond door rellen Berlijn

Canada doet automati­sche aanvalswa­pens in de ban

1 mei Canada gaat automatische aanvalswapens verbieden. Het gaat om zeker 1500 verschillende types die mensen niet meer in bezit mogen hebben. De maatregel volgt op de moord op 22 mensen in de provincie Nova Scotia vorige week. Volgens premier Justin Trudeau is er ‘geen plek’ voor dergelijke wapens in zijn land.