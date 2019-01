Twintig gewonden bij zware gasexplosie in bakkerij in centrum Parijs

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner zijn er veel slachtoffers gevallen bij de explosie in het centrum van Parijs. Zeker twintig personen raakten gewond, waarvan zeven zwaar. Voor zover bekend zijn er geen doden te betreuren. Twee van de twintig gewonden verkeren echter in levensgevaar, aldus Castaner. De ontploffing deed zich voor omstreeks negen uur, melden Franse media. Drie brandweerlieden, die al bij de bakkerij waren om een brand te blussen, raakten zwaargewond toen de explosie plaatsvond. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk, maar persbureau AFP meldt dat het mogelijk om een gaslek gaat. De bakkerij was gesloten toen explosie plaatsvond en de politie gaat niet uit van een aanslag, melden Franse media. Politie en brandweer, die ruim 200 manschappen hebben ingezet, roepen op om het gebied te mijden en hulpdiensten vrije doorgang te verlenen. Overal in de straten staan brandweerwagens. De pui van het pand werd volledig weggeblazen en in de ruimtes eronder woedde brand. Ook andere gebouwen liepen zware schade op. Straten liggen vol puin. In de wijde omgeving sneuvelden ramen en voertuigen raakten zwaar beschadigd. Bewoners van de bovengelegen woningen werden met ladders omlaag geholpen. Op de Place de l’Opéra staan twee helikopters klaar om de gewonden af te voeren.

Overweldigend geluid

Een getuige vertelt op de Franse televisie over het ‘overweldigende’ geluid van de explosie en de kreten van mensen die vastzaten in de omliggende gebouwen. De plaats van de explosie ligt om de hoek van het bekende theater Folies-Bergère en niet ver van een drukbezocht winkelgebied.



,,We lagen allemaal te slapen en dachten dat er aardbeving was’’, zegt een jonge vrouw, die wakker schrok. ,,We gingen naar beneden en zagen dat het gebouw in brand stond, vult haar broer aan. Ook andere buren schrokken wakker door de explosie. Sommigen liepen in nachtkleding en blootsvoets de straat op.



,,Alle ramen van het appartement sprongen en deuren vlogen uit hun scharnieren’’, vertelt een buurtbewoner. ,,Kinderen waren in paniek.’’ Ook gasten van in de wijk gelegen hotels maakten zich in allerijl uit de voeten, meldt AFP. Diverse geëvacueerde toeristen liepen met hun koffers in de hand over straat.