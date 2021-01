Twitter doet @realDonaldTrump na bijna twaalf jaar en ruim 57.000 tweets zwijgen

In de bijna twaalf jaar dat zijn Twitter-account @realDonaldTrump bestond, heeft Donald Trump ruim 57.000 tweets verstuurd. Dat meldt Associated Press in een historisch overzicht van Trumps persoonlijke account met bijna 89 miljoen volgers. Het profiel werd vrijdag permanent geblokkeerd door Twitter uit vrees dat hij het zou gebruiken voor ‘verder aanzetten tot geweld’.

Twitter zette het persoonlijke account van Trump permanent op zwart vanwege herhaalde oproepen tot geweld en het veelvuldig verspreiden van onjuiste informatie. Donald Trump beweerde bijvoorbeeld wekenlang dat niet Joe Biden, maar hij de presidentsverkiezingen had gewonnen.



Kort nadat Twitter @realDonaldTrump permanent had geblokkeerd, week de Amerikaanse president vrijdagavond (lokale tijd) plotseling uit naar het account @POTUS, een afkorting van ‘President of the United States’. Trump erfde die account van zijn voorganger Barack Obama.

Na 20 januari zal het account worden overgedragen aan de nieuwbakken president Joe Biden. @POTUS werd niet door Trump zelf beheerd , onder zijn bewind werd het vooral gebruikt voor het retweeten van berichten van Trump en van het account van het Witte Huis.

Samenzwering

Trump postte op @POTUS een reeks berichten waarin hij de censuur van Twitter hekelde en het sociale netwerk beschuldigde van samenzwering met ‘radicaal-links’ om hem en de ‘75 miljoen patriotten’ die op hem gestemd hebben het zwijgen op te leggen.



,,Ze kunnen ons het zwijgen niet opleggen! Twitter is er niet voor vrije meningsuiting, maar om de gemeenste mensen ter wereld een stem te geven’’, schreef Trump. Hij werkt daarom naar eigen zeggen aan zijn eigen platform. Twitter reageerde snel en verwijderde niet alleen de recentste berichten van de president, maar in een klap alle berichten die ooit via het account waren verstuurd.

Twitter meldde via nieuwszender CNN dat de accounts @POTUS en @WhiteHouse - de officiële account van het Witte Huis - voorlopig niet geschorst zullen worden, ‘tenzij absoluut noodzakelijk’, maar dat het gebruik ervan beperkt wordt. Beide accounts zullen binnenkort overgedragen worden aan de regering-Biden.

David Letterman show

Trump bleef sinds zijn aanstelling als president altijd zijn eigen Twitter-account gebruiken. Daar had hij bijna 89 miljoen volgers, al schatten experts dat een derde tot bijna de helft daarvan nepaccounts zijn. @realDonaldTrump groeide volgens AP uit ‘van de willekeurige mijmeringen van een reality-tv-ster tot de knuppel van de 45ste president van de Verenigde Staten’.



De vastgoedmagnaat uit New York gebruikte het ‘provocerende instrument’ volgens het persbureau om in het Witte Huis te komen. Het begon met een tweet van 4 mei 2009 waarin Trump zijn aanstaande optreden in de show van David Letterman promootte en eindigde met de boodschap dat hij in de nabije toekomst zijn eigen platform zou bouwen. Daarmee reageerde hij op de aankondiging door Twitter dat zijn account permanent zou worden geblokkeerd.

—Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2009

“Be sure to tune in and watch Donald Trump on Late Night with David Letterman as he presents the Top Ten List tonight!”

Populairste tweet

Op dagen dat Trump bijzonder geagiteerd was, zoals tijdens de afzettingsprocedure in 2019, verzond hij meer dan honderd tweets. In zijn populairste tweet, op 2 oktober 2020, kondigde @realDonaldTrump aan dat first lady Melania Trump en hij het coronavirus hadden opgelopen. De post kreeg 1,8 miljoen likes en bijna 400.000 retweets volgens Factba.se., dat het gedrag en commentaar van de president op sociale media volgt.



Trump gebruikte het account om ontslagen aan te kondigen, zoals bij minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in maart 2018, maar ook om tegenstanders in kleurrijke bewoordingen te bedreigen. Voordat de Amerikaanse president ‘verliefd werd’ op de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, na in het geheim uitgewisselde brieven, gebruikte Trump Twitter om hem ‘raketman’ te noemen en zwoer hij met ‘vuur en woede’ te reageren als de ‘autoritairen’ de Verenigde Staten durfden aan te vallen.

Covfefe

Soms ‘struikelde’ @realDonaldTrump. Hij verwijderde zelf 1.166 tweets en Twitter zag in zijn laatste maanden noodzaak 471 berichten te markeren wegens ‘onjuiste informatie’, aldus Factba.se. In een van zijn meest gedenkwaardige Twitter-vergissingen in mei 2017 stuurde Trump (en verwijderde hij later) een cryptisch berichtje met de tekst ‘Ondanks de constante negatieve cofveve‘.



Het gebrabbel zette de Twitter-gemeenschap ‘in vuur en vlam’ met speculaties. Theorieën omvatten dat de tweeter-in-chief halverwege het bericht in slaap was gevallen en dat de man die ooit opschepte over het hebben van ‘de beste woorden’ een nieuw woord toevoegde. Het mysterie werd nooit opgelost.



Trumps oudste zoon, Donald Trump Jr., merkte vlak na het blokkeren van @realDonaldTrump in een cynisch bericht op Twitter op dat het sociale medium de opperste leider van Iran ‘en talloze andere dictatoriale regimes’ nog steeds toestaat het platform te gebruiken, maar zijn vader niet kan verdragen.

Parler

De verwijdering van president Trumps Twitter-account blijft niet onopgemerkt. Ook de profielen van Trumps voormalige veiligheidsadviseur Michael Flynn en advocaat Sidney Powell werden door het sociale netwerk in de ban gedaan. Prominente Trump-aanhangers nemen nu de wijk naar andere sociale platformen, zoals het conservatieve Parler.

Dat alternatief , waar voorheen alles gezegd kon worden, ligt nu echter onder vuur van Google en Apple. Wordt er niet gemodereerd dan verdwijnt het programmaatje uit de Play- en App-stores. Ook buiten de VS zien zelfbenoemde ‘voorvechters van het vrije woord’ de socialmediabui al hangen.

Zoals FvD-voorman Thierry Baudet, die via Twitter meldt alvast te ‘anticiperen op andere manier om te communiceren’, zodat zijn berichten via Telegram ‘ongefilterd’ kunnen worden ontvangen. Baudet verwijst ook nog naar een column die hij vorig jaar schreef over de onaantastbaarheid van sociale-mediabedrijven. ,,Met bedrijven als Twitter heb je geen dictator meer nodig’’, meldde hij toen. ,,Het is doodeng.’’

Apple heeft Parler 24 uur de tijd gegeven om deze zogenoemde contentmoderatie toe te passen. Gebeurt dit niet, dan kunnen ook gebruikers van de iPhone de app ook niet meer downloaden uit de App Store van Apple.

