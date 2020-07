Twitter: hackers vielen 130 accounts aan

De daders van de megahack bij berichtendienst Twitter, eergisteren, hebben geprobeerd ongeveer 130 accounts aan te vallen. Bij een klein deel hiervan lukte het de profielen over te nemen en tweets te plaatsen. Twitter laat weten dat het met de gedupeerden samenwerkt en dat het uitzoekt of "niet-openbare gegevens" zijn buitgemaakt.

De hackers claimen dat ze toegang hadden tot privéberichten van gedupeerden. Ze namen onder meer de accounts over van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, oud-president Barack Obama, rapper Kanye West, socialite Kim Kardashian, zakenmensen als Bill Gates, Jeff Bezos en Elon Musk én bedrijven als Apple en Uber. Die gebruikten ze om mensen te verleiden bitcoins over te maken. Op de accounts verschenen ineens oproepen om bitcoins over te maken naar een virtuele rekening om weer meer bitcoins terug te krijgen.

In Nederland kwam het account van PVV-leider Geert Wilders in handen van een ander. Wilders, met 800.000 volgers op Twitter, verklaarde het ‘echt heel vervelend’ te vinden dat zijn Twitteraccount was gehackt. ,,Ik hoop dat Twitter het snel oplost”, zei de politicus in een reactie.

Dankzij een of meer medewerkers van Twitter kregen de hackers toegang tot de interne systemen achter de dienst. Ze konden zo de beveiliging van de accounts uitschakelen.

Volgens experts hadden de daders met toegang tot accounts van prominente Amerikanen nog veel meer chaos kunnen veroorzaken. Twitter zegt dat het "agressieve maatregelen" neemt om zijn systemen te beveiligen en dat het uitzoekt wat er op de lange termijn nodig is.

De Amerikaanse landelijke politiedienst FBI doet onderzoek, meldde persbureau Reuters gisteravond op basis van ingewijden. Het Amerikaanse parlement eist ondertussen opheldering van de firma over het opzienbarende veiligheidsincident. Twitter moet over een week tekst en uitleg geven, maar het bedrijf zegt geen bewijs te hebben dat hackers toegang hadden tot wachtwoorden.

Twitter zegt dat uit voorzorg accounts op slot zijn gegooid waarvan in de afgelopen 30 dagen is geprobeerd het wachtwoord te veranderen. Als mensen geen toegang krijgen tot hun account, betekent dat niet automatisch dat de hackers daar hebben toegeslagen. Het bedrijf wil mensen de controle over hun accounts zo snel mogelijk teruggeven, maar dat kan even duren omdat gecheckt moet worden of toegang wordt verleend aan de rechtmatige eigenaar.

