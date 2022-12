Twitter-poll afgerond: ruime meerderheid wil dat Elon Musk aftreedt als ceo van Twitter

Elon Musk moet stoppen als hoogste baas bij Twitter. Dat is althans de uitslag van de poll die hij vannacht online zette, en waar hij zich naar eigen zeggen aan gaat houden. Een ruime meerderheid van 57,5 procent heeft voor zijn aftreden gestemd. Of de Amerikaan zich ook echt aan zijn belofte houdt is afwachten.

Na veel impopulaire wijzigingen als het blokkeren van journalisten en het verbieden van links naar andere sociale media groeit ook de druk op Musk, die om 0.20 uur een poll online zette over zijn eigen toekomst. Twaalf uur later was de uitslag bekend: 57,5 procent is voor zijn aftreden, 42,5 procent tegen. 17,5 miljoen mensen brachten hun stem uit.

Musk voegde eraan toe: ‘Ik zal me houden aan de resultaten van deze peiling.’ Kort erna stuurde Musk een tweet de wereld in waarin hij schreef: ‘Zoals het gezegde luidt: wees voorzichtig met wat je wenst, je zou het kunnen krijgen’.

In antwoord op een tweet van een volger stelde Musk niet lang na het lanceren van de poll dat er nog ‘geen opvolger’ voor hem klaarstaat. Op welke termijn hij zou willen aftreden heeft de miljardair niet laten weten. Het is überhaupt de vraag of hij ook echt doet wat hij heeft aangekondigd. Musk heeft nog niet gereageerd. Hij was gisteravond in Qatar, waar hij de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk bekeek.

Roerig vaarwater

Sinds Musk in oktober voor 44 miljard dollar de leiding van Twitter heeft overgenomen is het sociale medium in roerig vaarwater terechtgekomen. Zo ontsloeg hij de voltallige top van het bedrijf en meer dan de helft van het aantal medewerkers. Ook schorste hij verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Hij herstelde de accounts nadat hij, eveneens via een Twitter-poll, zijn volgers had gevraagd of hij de schorsing weer moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos daarvoor. Op eenzelfde manier besloot hij dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump na een maandenlange schorsing mocht terugkeren op het platform.

De schorsingen van de journalisten kwamen Twitter en zijn nieuwe baas op felle kritiek te staan. VN-chef António Guterres zei bijvoorbeeld “zeer verontrust” te zijn. Eurocommissaris Vera Jourova schreef op Twitter: ,,Er zijn rode lijnen, en er zijn sancties in aantocht.’’ Reporters Without Borders (RSF), een organisatie die zich inzet voor persvrijheid, sprak van “een bedreiging voor de democratie”.

Verbod op linken naar andere sociale media

Twitter heeft gisteravond een verbod uitgevaardigd op het linken naar accounts van andere sociale media, als Facebook, Instagram en de nieuwe concurrent Mastodon. Enkele uren later zijn tweets over de bewuste wijziging in de voorwaarden echter alweer verwijderd, wat voor onduidelijkheid zorgt op het platform.

In een bericht dat gisteravond op Twitter verscheen, werd het verbod op het promoten van accounts op andere sociale media bekendgemaakt. Het bericht liet wat ruimte open voor interpretatie, maar gebruikers melden dat het bijvoorbeeld al niet langer mogelijk was om links naar concurrent Mastodon in hun tweets of profiel te plaatsen. Het verbod leverde een nieuwe golf van verontwaardiging op, zoals voor het weekend ook gebeurde toen Twitter enkele journalisten verwijderde die kritisch schreven over het beleid van Musk.

Of het verbod stand houdt is onduidelijk. Maandagochtend blijken de tweets en de online pagina over de aankondiging offline gehaald.

