Uit Saoedi-Arabië gevluchte Rahaf: Ik werd behandeld als een slaaf

Tegen de Canadese zender CBC herhaalt Rahaf nu dat ze wilde ontsnappen aan het geweld van haar familie. ,,Ik zat ooit zes maanden opgesloten, omdat ik mijn haar had laten knippen’’, zegt ze. Haar moeder en broer gebruikten lichamelijk en verbaal geweld tegen haar.



Ze wilde ook ontkomen aan het verstikkende beleid jegens vrouwen in Saoedi-Arabië. ,,Het leven van Saoedische vrouwen is als dat van slaven’’, aldus de jonge vrouw, voor wie zelfmoord het laatste redmiddel leek. ,,Mijn vlucht was het risico waard, ik had niets te verliezen.’’



Rahaf: ,,Mijn grootste angst was dat ik zou verdwijnen, als ze me zouden terugvinden.’’ Sinds haar aankomst in Canada heeft haar familie haar in een berichtje laten weten dat ze haar hebben verstoten. Reden voor de jonge vrouw om afstand te nemen van haar familienaam.



De tiener wil voortaan als Rahaf Mohammed door het leven gaan. Ze is van plan om Engels te leren en werk te zoeken. ,,Nu ik al die liefde hier voel, heb ik het gevoel herboren te zijn’’, zegt ze. Rahaf spreekt de hoop uit dat haar verhaal andere vrouwen in Saoedi-Arabië steun geeft. ,,Ik hoop dat het andere vrouwen helpt om dapper en vrij te zijn.’’