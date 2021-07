Uitbrander Raad van Europa: kabinet doet te weinig om corruptie aan top te voorkomen

Update Vijftien aanklach­ten van belasting­frau­de tegen financieel topman bedrijf Trump

1 juli Allen Weisselberg, de financieel directeur van het familiebedrijf van Donald Trump en zijn kinderen, en ook de Trump Organization zelf hebben in totaal vijftien aanklachten van belastingfraude aan hun broek gekregen. Dat werd vanavond (Nederlandse tijd) duidelijk tijdens een zitting in de rechtbank van New York. Weisselberg en de organisatie worden verdacht van ‘grootschalige en gedurfde belastingontduiking’.