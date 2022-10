Uiterst rechtse politicus verkozen tot voorzitter van Italiaans lagerhuis

Fontana is lid van de radicaal-rechtse partij van Matteo Salvini, Lega. De oud-minister heeft de Russische president Vladimir Poetin in het verleden meermaals geprezen en sprak in 2016 zijn steun uit voor een extreemrechtse partij in Griekenland. Hij werd vrijdag in een vierde stemronde met een ruime meerderheid gekozen tot voorzitter.



Fontana's benoeming volgt een dag na die van Ignazio La Russa in de senaat. La Russa staat bekend als een verzamelaar van memorabilia van dictator Benito Mussolini, een bondgenoot van Adolf Hitler. Hij was de keuze van zijn partijgenoot Giorgia Meloni, die waarschijnlijk nog voor het einde van deze maand de nieuwe premier wordt.



Rechtse partijen hebben het in de Italiaanse politiek voor het zeggen na het winnen van de parlementsverkiezingen van vorige maand. Meloni's radicaal-rechtse Fratelli d'Italia werd de grootste partij. De voorzitters zullen met de president praten over de formatie van een nieuwe regering. Meloni kan alleen regeren met steun van de rechtse partijen Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi en Lega van Matteo Salvini.