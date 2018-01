Uitnodiging Trump voor huwelijk Harry en Meghan onzeker

Zo noemde hij hen een 'prachtig stel' en wenste hij het paar het allerbeste toe. Eerder deze maand ging al het gerucht dat de president het feest niet zou mogen bijwonen. Hij zou niet uitgenodigd worden, omdat Harry en Meghan kiezen voor een besloten huwelijk met vrienden en familie.



De relatie tussen de Britten en Trump is volgens verschillende Britse media zeer bekoeld in de afgelopen tijd. Zo zei de president een bezoek aan Londen af, waar hij de nieuwe Amerikaanse ambassade zou openen. Daarnaast reageerde premier Theresa May woedend op zijn retweet van anti-moslimvideo’s van de extreemrechtse groep Britain First.



Ook de verhouding tussen Trump en Markle is een heikel punt. De oud-actrice liet zich in het verleden kritisch uit over Trump. Ze noemde hem vrouwonvriendelijk en zei in 2016 dat ze de Verenigde Staten zou verlaten bij een overwinning van Trump in de Amerikaanse verkiezingen.