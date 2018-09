Uitspraak over hoger beroep van Deense 'duikbootkiller' opgeschort

De behandeling van het hoger beroep van de veroordeelde Deense moordenaar en uitvinder Peter Madsen (47) is vanochtend onderbroken. Dit omdat een jurylid onwel werd. De behandeling van de zaak is opgeschort tot een nader te bepalen datum.

Verwacht werd dat het gerechtshof vandaag uitspraak zou doen maar dat is nu onzeker door het incident. Het hof was samengesteld uit drie professionele raadsheren en twee beëdigde juryleden. Een van die juryleden - een man - werd niet lekker tijdens het voorlezen van de aanklacht tegen Madsen door de openbaar aanklager. De patiënt werd per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis. Hij is bij bewustzijn en verkeert volgens het gerechtshof niet in levensgevaar.

Madsen wilde in hoger beroep bereiken dat hij een lagere straf krijgt. De 47-jarige Madsen werd in april veroordeeld tot levenslang voor het vermoorden van de Zweedse journaliste Kim Wall (29) en het verminken van haar lichaam, in augustus vorig jaar.

De journaliste was voor een artikel meegegaan met Madsen in diens zelfgebouwde duikboot. Madsen vermoordde haar aan boord met messteken, sneed het lichaam in stukken en dumpte de lichaamsdelen in de wateren ten zuiden van Kopenhagen. De Deense rechter oordeelde eerder dit jaar dat er duidelijk bewijs is dat de uitvinder zijn slachtoffer eerst heeft gemarteld en daarna heeft omgebracht.

Gratie

De uitvinder beweerde tijdens de behandeling van de zaak dat er sprake was van een ongeval. Hij heeft zich inmiddels neergelegd bij zijn veroordeling voor moord, maar is het oneens met de hoogte van de straf. In Denemarken blijven mensen die tot levenslang zijn veroordeeld meestal niet langer dan zestien jaar in de gevangenis. Maar die straf kan worden verlengd. Na twaalf jaar kan een verzoek om gratie worden ingediend. Er is ook een geval van een meervoudige moord waarbij de dader al 33 jaar vastzit.