Uitvaart anti-apartheidsheld Tutu: ‘Toen we in het donker waren, bracht hij licht’

VIDEOZuid-Afrika heeft met een uitvaartplechtigheid afscheid genomen van bisschop en antiapartheidsactivist Desmond Tutu. De op aanwijzingen van Tutu sober gehouden plechtigheid was in de St. George’s kathedraal in Kaapstad.

Het lichaam van de afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd overleden geestelijke heeft een aantal dagen in de kathedraal gelegen, zodat Zuid-Afrikanen afscheid van Tutu konden nemen. De eenvoudige kist met de stoffelijke resten van Tutu werd na de dienst de kerk uitgedragen om de geliefde geestelijke elders in kleine kring te cremeren. Zijn as keert later terug naar de kerk, waar de urn wordt bijgezet, niet ver van zijn spreekgestoelte.

,,Toen we in het donker waren, bracht hij licht”, zei aartsbisschop van Canterbury Justin Welby, het hoofd van de wereldwijde Anglicaanse kerk, in een videoboodschap die werd getoond tijdens de requiemmis. ,,Om hém te prijzen is voor mij als een muis die hulde brengt aan een olifant. Zuid-Afrika heeft ons buitengewone voorbeelden gegeven van immense leiders van de regenboognatie met president Nelson Mandela en aartsbisschop Tutu .... De lichten van veel Nobelprijswinnaars zijn in de loop van de tijd zwakker geworden, maar dat van aartsbisschop Tutu straalt alleen maar sterker.”

Volledig scherm Leah Tutu kreeg uit handen van president Cyril Ramaphosa een Zuid-Afrikaanse vlag. © AP

Goedkope kist

Tutu stierf afgelopen zondag op 90-jarige leeftijd. Zijn eenvoudige grenen kist, de goedkoopste die op zijn verzoek beschikbaar was, was het middelpunt van de dienst. Er waren ook Afrikaanse koren en gebeden te horen. De bisschop had nadrukkelijk een sobere uitvaarvaart gewenst omdat hij wars was van opzichtig vertoon.

,,Aartsbisschop Desmond Tutu is ons morele kompas en ons nationale geweten geweest”, benadrukte de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die de begrafenisrede hield. ,,Zelfs na de komst van de democratie aarzelde hij niet om, vaak hardvochtig, de aandacht te vestigen op onze tekortkomingen als leiders van de democratische staat.” Ramaphosa overhandigde een nationale vlag aan Tutu’s weduwe, Leah, die in een rolstoel zat.

De kathedraal biedt plaats aan 1200 gelovigen, maar vanwege COVID-19-beperkingen mochten slechts 100 rouwenden de begrafenis bijwonen. Namens Nederland was prinses Mabel aanwezig bij de dienst. Zij beschreef de overleden Tutu eerder als een ‘zeer loyale vriend’ die haar veel steun verleende na het overlijden van haar man prins Friso. Enkele tientallen mensen trotseerden stormachtig weer om de dienst op een groot scherm voor het stadhuis van Kaapstad te bekijken.

Volledig scherm Michael Nuttall. © REUTERS

Preek

Michael Nuttall, de gepensioneerde bisschop van Natal, hield de preek. Nuttall noemde zijn relatie met Tutu ,,een onwaarschijnlijk partnerschap op een werkelijk kritiek moment in het leven van ons land van 1989 tot 1996, hij als aartsbisschop van Kaapstad en ik als zijn plaatsvervanger”. ,,Onze samenwerking heeft misschien een snaar geraakt in de harten en geesten van veel mensen: een dynamische zwarte leider en zijn blanke plaatsvervanger in de laatste jaren van apartheid”, vervolgde Nuttall. ,,En ja, de hemel stortte niet in. We waren een voorproefje, zo u wilt, van wat er zou kunnen zijn in onze eigenzinnige, verdeelde natie.”

Twee van Tutu’s dochters, Mpho en Nontombi, beide dominees, namen deel aan de dienst, samen met de voormalige Ierse president Mary Robinson en Graca Machel, de weduwe van twee Afrikaanse presidenten, Samora Machel van Mozambique en Nelson Mandela. De klokken van de kathedraal luidden toen de kist van Tutu na de begrafenis werd weggedragen voor de besloten crematie.

Geresomeerd

De vorige week overleden anti-apartheidsheld Desmond Tutu wordt geresomeerd, een duurzaam alternatief voor begraven en cremeren. Volgens Michael Weeder, deken van de St George’s kathedraal, was resomeren Tutu’s eigen wens. De voormalig aartsbisschop gold als een groot voorvechter van een beter milieu. Bij resomeren, of alkalische hydrolyse, wordt het lichaam in enkele uren opgelost in een groot vat gevuld met warm water en kaliumhydroxide. Na afloop resteert een waterige vloeistof en wit poeder, vergelijkbaar met de as na crematie.

Resomeren geldt als een duurzaam alternatief voor crematie of begraven en vergt volgens voorstanders 90 procent minder energie. Deze wijze van uitvaart is in ons land overigens pas sinds afgelopen jaar mogelijk. De Wet op de Lijkbezorging moest er voor worden aangepast.

Volledig scherm De lijkwagen met daarin het lichaam van Desmond Tutu arriveerde afgelopen week bij St. Georges Cathedral. © REUTERS

Volledig scherm Zuid-Afrikanen rouwen massaal om het overlijden van Tutu. © REUTERS