Uitvaartmedewerkers ontslagen om maken selfies bij grafkist Maradona

Claudio Fernández bevestigde tegenover Radio Diez dat hij zijn baan bij de begraafplaats is kwijtgeraakt, net als zijn zoon Ismael en hun collega Diego Molina. Op een van de foto's die rondgaan op sociale media zijn Fernández en Ismael te zien. Lachend en met de duim omhoog stonden ze donderdag naast het lichaam van Maradona dat in de grafkist lag. Medina is in eenzelfde soort pose te zien op een andere foto. Fernández benadrukte tegenover de radiozender dat hij op dat moment niet wist dat ze een foto zouden maken, en al helemaal niet dat ze die daarna zouden verspreiden. ,,Het gebeurde in een opwelling. Ik keek naar de camera en mijn zoon ook, zoals elk kind van 18 zou doen.’’



De man vertelde doodsbedreigingen te hebben ontvangen van verschillende mensen uit de wijk La Paternal. In die wijk debuteerde Maradona in 1976 als profvoetballer bij Argentinos Juniors. ,,Ze kennen me. Ik kom uit die buurt’’, aldus Fernández. ,,Ze roepen dat ze ons allemaal gaan doden, dat ze onze hoofden gaan breken.’’