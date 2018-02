UKIP-leider weg omdat zijn vriendin racistische sms’jes stuurde over Meghan Markle

Update Vliegtuig met 66 mensen aan boord neergestort in Iran

12:54 In Iran is een vliegtuig neergestort met 66 mensen aan boord. Het gaat om een toestel van Iran Aseman Airlines, dat op weg was van Teheran naar Yasuj. Een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij liet aanvankelijk weten dat niemand de crash heeft overleefd maar zwakte dat later iets af. Omdat de crashsite nog niet is gevonden houdt de luchtvaartmaatschappij een slag om de arm. Voor de 66 levens wordt gevreesd.