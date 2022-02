Universiteit in VS betaalt slachtoffers 213 miljoen euro vanwege misbruikzaak

Honderden vrouwen hebben gynaecoloog James Heaps beschuldigd van misbruik en verwijten UCLA zijn daden in de doofpot te hebben gestopt en ondanks meldingen geen actie tegen hem te hebben ondernomen. ,,Het aan Heaps toegeschreven gedrag is laakbaar en gaat in tegen de waarden van de universiteit”, staat in een persbericht van de universiteit, die ook 'de moed van de vrouwen bewondert die zich gemeld hebben’.

In maart 2021 kocht een andere universiteit in Californië, de University of Southern California (USC) slachtoffers van een misbruikzaak af voor in totaal meer dan 1,1 miljard dollar. Ook daarbij ging het om een gynaecoloog genaamd George Tyndall. Hij werd in juli 2019 opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van vrouwen tijdens medische onderzoeken. Hij had in de loop der jaren 17.000 vrouwen behandeld en zou patiënten op ongepaste wijze hebben aangeraakt, foto’s hebben genomen van hun geslachtsdelen en suggestieve opmerkingen hebben gemaakt over hun lichaam.