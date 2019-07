Ursula von der Leyen trekt meerderheid Europees Parlement over de streep

updateDe Duitse christendemocrate Ursula von der Leyen (60) is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Europese Commissie geworden. Met haar plannen en een passievolle speech trok ze vandaag een meerderheid van het parlement over de streep: 383 stemmen terwijl ze er 374 nog had om te worden benoemd. Maar: kan ze al haar beloftes wel waarmaken?

Het is een rare dag in Straatsburg. Niemand weet ’s ochtends nog hoe de wereld er na de stemming aan het eind van de middag uit zal zien. Hebben we dan een nieuwe baas van Europa die Von der Leyen heet, of druipt de Duitse met de staart tussen de benen af?

Geen beste indruk

Sinds haar nominatie, twee weken geleden, heeft ze een niet al te beste indruk achtergelaten bij de verschillende politieke fracties. Behalve haar eigen christendemocraten wil nog niemand zijn steun geven aan VDL. Sommige fracties zijn heel helder (‘Nee!’), andere willen misschien wel, maar dan moet er eerst aan flink wat voorwaarden worden voldaan. Zo niet, dan helaas.

Dan is het iets over negenen en neemt Ursula von der Leyen het woord. Veertig minuten lang probeert ze het parlement te overtuigen van haar goede bedoelingen, plannen en visie. Ze spreekt helder en vastberaden, daar is alvast iedereen het over eens. Ze richt zich op de middenpartijen, want daar vallen de meeste stemmen te behalen. En ze komt met beloftes.

,,Zo trots”

Over het klimaat natuurlijk, want de kritiek was dat ze daar te vaag over was. Er komt binnen honderd dagen een plan, een ‘Green Deal’, dat ervoor moet zorgen dat Europa in 2050 klimaatneutraal is. En in 2030 is de uitstoot van CO2 niet met 40 procent teruggedrongen, maar met zeker 50 procent.

Over vrouwen. ,,Ik ben zo trots”, zegt ze, ,,dat ik hier als eerste vrouw sta.” Ze belooft dat haar commissie voor zeker de helft uit vrouwen zal bestaan.

Over werkgelegenheid. Ze wil een Europees minimumloon en maatregelen tegen jeugdwerkloosheid.

Over migratie. ,,Er zijn 70.000 vluchtelingen verdronken in de Middellandse Zee. Het is onze plicht om die mensen te redden. De EU heeft humane grenzen nodig en moet vluchtelingen beschermen, maar tegelijkertijd mensensmokkel hard aanpakken.” Mededogen dus, maar wel gepaard met doortastend optreden: het asielsysteem moet gemoderniseerd worden.

Over democratie en de rechtsstaat. Ze wil geen gemorrel meer aan de Europese normen en waarden. Voor de landen die dat wel doen moet er een ‘nieuw systeem’ komen dat dit gedrag gaat aanpakken.

Volledig scherm Ursula von der Leyen © REUTERS

Handreiking

Over het Spitzenkandidatensysteem, een duidelijke handreiking aan het parlement, omdat er daar veel onvrede bestaat over de manier waarop Von der Leyen is genomineerd. Zij was geen Spitzenkandidaat, in tegenstelling tot onder anderen Manfred Weber en Frans Timmermans (allebei afgevallen). ,,Dat moet beter, het is een aanvulling voor de Europese democratie. En let op: ik ben wat dit betreft uw natuurlijke bondgenoot.”

Maar uiteindelijk is een speech ook maar een speech, zoals ze zelf meteen toegeeft. Het gaat om beleid. En daar wringt het nog. Want ze kan bovenstaande beloftes wel doen, en nog meer zelfs, maar voor het nakomen ervan is ze afhankelijk van anderen.

De voorzitter van de Commissie bijvoorbeeld wordt genomineerd door de Europese leiders. En enkelen daarvan, zeker niet de minsten, zijn pertinent tegen de automatische kandidatuur van de Spitzenkandidaat die de meeste stemmen kreeg. De zittende commissievoorzitter kan daar van alles van vinden, maar heeft er geen stem in.

Het ‘nieuwe systeem’ om dwarse landen aan te pakken, zal op veel weerstand stuiten van deze landen en hun bondgenoten. En er liggen al de nodige voorstellen om de asielproblematiek te verlichten, maar die komen niet verder dan de Europese Raad, omdat de leiders het er niet over eens kunnen worden. Von der Leyen zal dus eerst daar moeten gaan shoppen.

Vertrouwen

Zelfs voor het benoemen van zeker de helft vrouwen in haar commissie zal ze een zware strijd moeten voeren. Een flink aantal lidstaten heeft al kandidaten voorgedragen, en dat zijn over het algemeen mannen. Ook de Nederlandse kandidaat is een man: Frans Timmermans. Tegen een aantal zal ze moeten zeggen: kom maar terug met een vrouw. Sommigen hier vrezen nu al dat vrouwen zullen worden afgescheept met lichte portefeuilles. Al heeft ze intussen zelf wel voor een primeur gezorgd: nog nooit was een vrouw de baas van Europa.

Het parlement heeft dus besloten Von der Leyen het vertrouwen te gunnen. Maar onder voorwaarden, en met een minieme meerderheid: 383 stemmen, waar er 374 nodig waren. ,,Onze steun is een wapen waarmee we u aansprakelijk houden”, zo waarschuwt de Italiaanse Vijfsterrenbeweging. En de Europese sociaaldemocraten: ,,Wij steunen mevrouw Von der Leyen zolang ze haar beloftes nakomt.” De PvdA stemt overigens tegen, ‘als protest tegen de niet transparante procedure van de Raad’.

Von der Leyen toont zich na afloop van de stemming bewust van de magere meerderheid. ,,Ik realiseer me dat er veel boosheid is over de gevolgde procedure met de Spitzenkandidaten. Maar ik ben tegelijk blij dat we binnen twee weken een pro-Europese meerderheid bij elkaar hebben gekregen.”

Volledig scherm De Duitse minister van Defensie is de nieuwe voorzitter. © EPA En natuurlijk is ze blij, zegt ze glunderend. Ze is geboren in Brussel, haar vader werkte voor de allereerste Europese Commissie. ,,Dit voelt als thuiskomen.”