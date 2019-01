USB-stick op graf van vermoorde jonge vrouw (22) uit Maastricht

Op het graf van de 22-jarige vrouw uit Maastricht die in juli omkwam in een villa in Hilversum is een usb-stick gevonden. In een tekst op die stick waarschuwt een anoniem persoon dat Kelvin M., die wordt verdacht van betrokkenheid bij haar dood, onmogelijk uit noodweer kan hebben gehandeld zoals M. beweert.

Dat bleek vandaag op een regiezitting in de rechtbank in Lelystad. De vrouw lag mogelijk al dagen in de villa aan de Waldecklaan in Hilversum voordat ze op 9 juli vorig jaar werd gevonden.

Het lichaam van de vrouw werd door de brandweer gevonden. Zij gingen het huis binnen na een melding over een sissend geluid dat op gas leek. Ze is vermoedelijk met messteken om het leven gebracht.

Voor auto gesprongen

Drie dagen voor de vondst van haar ontzielde lichaam sprong de 23-jarige Rotterdammer Kelvin M. op de A27 voor een auto en raakte gewond. Hij werd langdurig verzorgd op de snelweg en naar een ziekenhuis vervoerd.



Het Openbaar Ministerie verdenkt M. van moord of doodslag op de vrouw en hield hem later aan. Hij verscheen vandaag niet voor de rechtbank. Hij revalideert nog van de zware verwondingen die hij op de snelweg opliep.



Hij wil in een nieuw verhoor meer vertellen over zijn rol bij de dood van de vrouw. M. heeft op een eerdere regiezitting in oktober verklaard dat hij handelde uit noodweer.

‘Verklaring ongeloofwaardig’