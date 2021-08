Vaccinatiepas voor horeca en trekpleisters in Rome: ‘Belachelijk’

Green PassIn Italië is sinds gisteren de zogenaamde Green Pass verplicht. Om een theater, een zwembad of een museum binnen te kunnen moet je, om te bewijzen dat je gevaccineerd bent, corona hebt gehad of een negatieve test hebt gedaan, een QR code kunnen laten zien. Dat geldt ook voor eten in een restaurant of een avond doorzakken in de kroeg.