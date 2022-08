Vader doodgeschoten Jesse (6) tegenover complotdenker: ‘Jouw leugens maken ons leven een hel’

In Austin, Texas, loopt een proces tegen de fameuze Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Die beweerde jarenlang dat de schietpartij op de basisschool van Sandy Hook in 2012, waarbij twintig kinderen en zes volwassenen werden doodgeschoten, nooit echt heeft plaatsgevonden. De ouders van een van de slachtoffertjes eisen nu een schadevergoeding van 150 miljoen dollar (ongeveer 148 miljoen euro) van Jones, nadat ze jarenlang werden lastiggevallen door aanhangers die zijn onzin geloofden.

Radiopresentator Alex Jones is de man achter de extreemrechtse nepnieuwswebsite en radioshow Infowars. Na de schietpartij op de basisschool van Sandy Hook in 2012, waarbij schutter Adam Lanza twintig kinderen en zes personeelsleden doodschoot, deed Jones de feiten jarenlang af als verzinsels. Zijn volgers geloofden hem en begonnen de ouders van de slachtoffers lastig te vallen.

Quote Ik kan niet eens beschrij­ven welke hel ik de voorbije 9,5 jaar heb moeten doorstaan als gevolg van de propaganda die hij verspreid­de voor zijn eigen gewin en succes. Neil Heslin

Neil Heslin en Scarlett Lewis, de ouders van de zesjarige Jesse Lewis die bij de schietpartij omkwam, eisen van Jones en zijn bedrijf Free Speech Systems LLC een schadevergoeding van 150 miljoen dollar. Jones werd vorig jaar schuldig bevonden aan smaad. Tijdens dit proces zal moeten bepaald worden hoe veel hij de ouders van Jesse Lewis zal moeten betalen.

Volledig scherm Neil Heslin verloor zijn zesjarig zoontje Jesse Lewis bij de schietpartij in Sandy Hook. © AP

Lastercampagne

Heslin vertelde de juryleden dinsdag dat de leugens die Jones verspreidde onder zijn miljoenen luisteraars zijn leven tot een hel maakten en leidden tot een lastercampagne door mensen die ervan overtuigd waren dat hij loog over de dood van zijn zoon. ,,Ik kan niet eens beschrijven welke hel ik de voorbije 9,5 jaar heb moeten doorstaan als gevolg van de nalatigheid en roekeloosheid van Alex Jones, en de propaganda die hij verspreidde voor zijn eigen gewin en succes”, aldus de vader.

Heslin beschreef hoe hij jarenlang werd lastiggevallen en doodsbedreigingen kreeg van aanhangers van Jones, en maakte melding van een incident waarbij een persoon voorbij zijn woning reed en schoten afvuurde, terwijl hij ‘Infowars’ en ‘Alex Jones’ riep. De vader, die het lichaam van zijn overleden zoon in zijn handen hield na de schietpartij, vertelde dat hij dat moment elke keer opnieuw beleeft wanneer hij Jones hoort beweren dat de feiten nooit hebben plaatsgevonden. ,,Ik kan zelfs niet beschrijven hoe moeilijk het is om op die manier een kind te verliezen”, aldus de man.

Volledig scherm Scarlett Lewis, moeder van Jesse Lewis (6) die werd doodgeschoten in 2012 tijdens de schietpartij van Sandy Hook. © via Reuters

“Vuurwapen in huis”

Scarlett, de moeder van Jesse Lewis, vertelde hoe een onbekend persoon op kerstdag plots ’s ochtends op haar oprit stopte en foto’s begon te nemen. De vrouw heeft een vuurwapen in huis, omdat ze vreest voor de veiligheid van haar kind. ,,Ik ben een alleenstaande moeder en verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn beide zonen, en ik ben er niet in geslaagd om één van hen te beschermen, dus ik ga ervoor zorgen dat mijn overlevende zoon veilig is”, vertelde ze. Scarlett Lewis gelooft dat Jones wist dat hij leugens verspreidde, maar dat hij er toch mee verder ging, omdat hij daarmee luisteraars aantrok en omdat het hem hielp om zijn voedingssupplementen en andere producten aan de man te brengen.

‘Schietpartij was 100 percent echt’

Een advocaat van Jones beweert dat zijn cliënt al een zware prijs heeft betaald toen zijn socialemedia-accounts in 2018 werden verwijderd en hij daarmee miljoenen volgers verloor. Tijdens de hoorzitting zei Jones woensdag dat het ‘gek’ van hem was om te beweren dat schietpartij van Sandy Hook een hoax was, en hij erkende dat de schietpartij ‘100 percent echt was’.

Quote “Ik weet dat je me gelooft, en toch verlaat je deze rechtszaal en zeg je het opnieuw in je show.” Scarlett Lewis

Jones beweert dat hij jaren geleden al afstand nam van de theorie dat de schietpartij in scène was gezet. De man beweert dat zijn visie op de gebeurtenissen in een verkeerd daglicht werd gesteld door politieke tegenstanders van Donald Trump tijdens de presidentscampagne van 2016. ,,Ik heb jullie nooit opzettelijk kwaad willen berokkenen”, zei hij dinsdag in de rechtszaal rechtstreeks tot de ouders.

Maar Lewis accepteerde dat niet en ze verwees naar de radio-uitzending van die ochtend, waarin Jones Heslins geloofwaardigheid nog in twijfel trok. ,,Ik weet dat je me gelooft, en toch verlaat je deze rechtszaal en zeg je het opnieuw in je show”, zei de vrouw. ,,Heb je het vermogen om jezelf in mijn schoenen te plaatsen? Heb je empathie?”

Volledig scherm Mark Bankston, advocaat van Neil Heslin en Scarlett Lewis. © AP

Daarnaast toonde Mark Bankston, de advocaat van Heslin en Lewis, de jury gisteren ook een video waarin Jones de jury in het proces afdoet als bevooroordeeld. De jury zit vol mensen ,,die niet weten op welke planeet ze zitten”, zegt Jones in de video. Daarnaast toonde Banston de juryleden ook een afbeelding van rechter Maya Guerra Gamble, die de zaak voorzit, in vlammen. Jones weerlegde echter dat de afbeelding draait om Gamble (links) op de foto, en beweerde dat het gaat om Vrouwe Justitia, die centraal op de foto staat. Gamble vond Jones in 2021 schuldig aan smaad.

Volledig scherm Mark Bankston, de advocaat van Neil Heslin en Scarlett Lewis, ondervraagt Alex Jones over deze illustratie van rechter Maya Guerra Gamble (links) die door Infowars werd verspreid. © AP