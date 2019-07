Vader gaat werken, maar vergeet zijn tweeling in snikhete auto

90.000 euro

Rodriguez betaalde een borgsom van 100.000 dollar (90.000 euro) om weer vrij te komen. Zodra hij het gerechtsgebouw verliet, viel hij zijn vrouw in de armen. Onder luid applaus van zo’n vijftig vrienden en familieleden reden ze vervolgens weg.



Rodriguez vocht in de Irak-oorlog en hield daar een lichte invaliditeit aan over. Nu werkt hij in een ziekenhuis voor oorlogsveteranen. Vorige vrijdag liep het op die plek echter vreselijk mis.



De temperatuur was in New York geklommen tot 32 graden, een bakoven dus voor de peuters op de achterbank. Pas toen Rodriguez weer naar huis reed, zag hij wat voor drama hij ongewild aangericht had. Luna en Phoenix hadden zelfs schuim op de mond.



Rodriguez begon te roepen en te tieren, een omstander belden de hulpdiensten. ,,Ik dacht echt dat ik hen bij de opvang achtergelaten had”, verklaarde hij tegen de agenten. ,,Ik heb een black-out gekregen en nu zijn mijn baby’s dood! Ik heb hen vermoord!”



Rodriguez en Marissa richten alle aandacht nu op hun derde kind. Uit een eerder huwelijk had de veteraan nog twee telgen.