Vader Melissa reageert met video op debat vervroegde vrijlating Dutroux

De vader van de door Marc Dutroux vermoorde Melissa, Gino Russo, heeft gereageerd op het debat rondom de mogelijk vervroegde vrijlating van Dutroux. ,,Dit debat is compleet waardeloos."

Russo schreef op Facebook: ,,Ik hoorde vandaag op de radio een discussie over het boek van de advocaat van Marc Dutroux. Het moet mij van het hart dat dit debat compleet waardeloos is. Om iedereen te laten beseffen hoe ernstig dit onderwerp is, wil ik een minuut tonen uit een video van de dansshow van Melissa in juni 1995. Enkele dagen voor ze ontvoerd werd en een eenzame dood stierf.”

Bij zijn statement deelde hij een video van zijn dochter tijdens een dansoptreden enkele dagen voordat ze verdween.

Bruno Dayez is de advocaat van Marc Dutroux en herhaalde vandaag opnieuw zijn oproep om Dutroux vervroegd vrij te laten. Dayez schreef een boek genaamd Pourquoi libérer Dutroux? (Waarom Dutroux vrij moet komen, red.). In zijn boek pleit hij voor de vervroegde vrijlating van Dutroux, omdat 'niemand langer dan 25 jaar in de cel mag zitten'.

Hij zei eerder al op de Franstalige radiozender Radio Télévision Belge Francophone (RTBF): ,,Een celstraf is enkel zinvol als die ook eindigt.” Hij noemt de behandeling van Dutroux onder meer ‘onmenselijk’ en kondigde een campagne aan om de tot levenslang veroordeelde kindermoordenaar een ticket naar vrijheid te bezorgen. Dayez wil zijn cliënt uiterlijk in 2021 weer in vrijheid zien.

Provocatie

Eerder vandaag reageerden ook de vaders van Julie Lejeune en An Marchal, twee andere slachtoffers van Dutroux, op het voorstel van Dayez. De vader van Julie Lejeune spreekt van een 'provocatie' en de vader van An, Paul Marchal, vindt dat Dutroux levenslang in de cel moet blijven.