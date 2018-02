Vader van drie misbruikslachtoffers valt turnarts Nassar aan in rechtszaal

Nederlander vast na grote drugsvangst in Beieren

18:58 Een 34-jarige Nederlander is in de Duitse deelstaat Beieren opgepakt in een auto vol met drugs. De man was met 25 kilo amfetamine en ongeveer 15.000 xtc-pillen onderweg van Groningen naar Bosnië. Hij zit vast. Het was de grootste amfetaminevangst in Beieren in acht jaar tijd.