Vakantie van stelletje mondt uit in drama: vrouw (34) valt in ravijn en overlijdt

De vakantie van een verliefd stel is deze week uitgedraaid op een nachtmerrie. Een 34-jarige vrouw die maandag op het Griekse eiland Ikaria vermist raakte en haar vriend vol vraagtekens achterliet, is gisteravond dood teruggevonden. Haar lichaam lag op de bodem van een ravijn, op ongeveer anderhalve kilometer afstand van haar hotel.

Het slachtoffer, de Britse astrofysicus Natalie Christopher, is geboren in Londen maar woonde al langere tijd op Cyprus. Ze was samen met haar Cypriotische vriend op vakantie op Ikaria, een eiland in de Egeïsche Zee.

Toen ze maandagochtend maar niet terugkeerde naar het hotel nadat ze was gaan joggen, waarschuwde haar partner de Griekse autoriteiten. Sindsdien werd het eiland systematisch uitgekamd op zoek naar Christopher, maar zonder resultaat. Tot gisteravond.

Volledig scherm Natalie Christopher. © AFP

Bedolven

Medewerkers van een gespecialiseerd zoekteam vonden haar op de bodem van een ravijn in een gebied dat bekend staat als Katafygi. De vrouw bleek zo’n twintig meter naar beneden te zijn gevallen. Ze raakte na haar val bedolven onder een enorm rotsblok.

Het zoekteam besloot het lichaam van de vrouw vannacht achter te laten, zodat een lijkschouwer vandaag met daglicht onderzoek kan doen naar de toedracht van het overlijden. De politie houdt vooralsnog ieder scenario open en kan dus nog niet met zekerheid vaststellen of de jogster is gevallen of dat iemand haar heeft geduwd.

,,Op dit moment weten we niet hoe ze stierf. We moeten wachten op het rapport van de lijkschouwer, dat twee tot drie dagen zal duren, om de antwoorden te hebben”, aldus een politiewoordvoerder. Experts onderzoeken het meest voor de hand liggende scenario dat de wetenschapper - een ervaren klimmer - een steile helling zonder apparatuur probeerde te beklimmen.

Tweede overlijden

De 38-jarige vriend van het slachtoffer is geïnformeerd door de autoriteiten en blijft in afwachting van het onderzoek op het eiland. Hij vertelde eerder deze week aan lokale media dat hij ontwaakte in de hotelkamer en vaststelde dat zijn vriendin er niet was. Hij belde haar naar eigen zeggen zelf op en ze vertelde hem dat ze was gaan joggen en zich op een bergachtig pad bevond. Maar daarna kon hij haar niet meer bereiken. Toen ze drie uur later nog niet terug was, alarmeerde hij de autoriteiten.